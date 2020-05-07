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疫下加快虧蝕 港迪士尼前景不樂觀

2020-05-07 列印
　　疫情肆虐，全球多個迪士尼先後宣佈閉園。華特迪士尼表示，香港業務受社會事件打擊，加上受疫情影響而關園，加快虧蝕，短期不看好香港迪士尼的前景。

　　香港迪士尼樂園發言人指一直非常重視安全，正密切留意現況，並與衛生署及有關政府部門保持溝通，期待在可行情況下，盡快接待賓客到訪。

　　旅遊界議員姚思榮指本地疫情轉趨穩定，期望迪士尼樂園可於本月下旬開放。香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，周邊的旅遊城市對手強勁，若社會事件不能緩和，旅客數量持續下跌，香港迪士尼短期內難以恢復正常客量及收益。

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