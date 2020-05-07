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未受惠抗疫基金 洗衣業促支援渡難關

2020-05-07 列印
■洗衣服務業聯會及洗衣商會代表，要求政府能補漏，支援業界渡過疫市。
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　　疫情下百業蕭條，洗衣業受上游行業停頓影響，收入大跌約六成，至今約有兩成洗衣店倒閉，但從未在兩輪防疫抗疫基金中惠及。批發及零售界議員邵家輝昨聯同洗衣服務業聯會及洗衣商會代表，約見政務司司長張建宗，要求政府能補漏，支援業界渡過疫市。

　　邵家輝表示，洗衣業一般以「先服務，後支付」的模式營運，支付期一般長達數個月，但近月因上游行業例如食肆倒閉或周轉不靈，導致經營百上加斤，缺乏現金流支付租金及薪金。業界指至今約有兩成洗衣店已結業，若情況持續，超過一半洗衣店將面臨倒閉，促請政府提供支援，包括放寬及加大銀行貸款額、發放一筆過的「吊命錢」等。

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