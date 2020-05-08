食肆今鬆綁 母親節訂枱爆滿

「限聚令」和「限業令」今日鬆綁，適逢周日是母親節，不少食肆生意回升。主打傳統精緻中菜的唐人館表示，母親節當日訂位達八成滿，同時持續大優惠，生意比四人一枱期間上升三成。以四川擔擔麵揚名的詠藜園亦稱，母親節當日訂位已爆滿。



唐人館指出，政府放寬每枱人數上限至八人後，可做大圍菜，母親節當日訂位已逾八成，估計當日會爆滿，料生意會有三成增長，但始終不能開十二人一圍，營運未完全回復正常，會繼續以大優惠吸客。餐廳推出午市一百三十八元任食點心，以及晚市二百九十八元任食小菜，均大受歡迎，訂枱爆滿，會繼續以高品質和性價比高待客。



詠藜園說，早前當局限制四人一枱，加上枱與枱之間一點五米，生意受影響，預計放寬八人一枱後，生意多一半，而母親節當日訂位爆滿，反映市民在疫情緩和後，願意外出吃美食，輕鬆一下。