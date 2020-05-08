﻿兩岸三地疫情緩和﻿﻿ 旅社籌辦內地短線團﻿

新冠肺炎病毒侵襲全港，各國實施封關措施，全球旅遊業一潭死水，港人為抗疫防疫，也足不出戶，失去外遊樂趣。隨着兩岸三地疫情緩和，本港旅遊業界謹慎觀望政府將放寬檢疫措施，讓港人可以有限度地來往和外遊。有旅行社透露，近日有不少市民查詢七八月的台灣及泰國團，並預期較快會推出內地短線團，因為內地疫情已穩定下來。



針對內地、澳門及台灣抵港人士的強制檢疫令將於下月七日屆滿。目前內地和香港之間仍有檢疫限制，但隨着中港疫情均有放緩跡象，旅遊業界觀望各地政府可以放寬有關入境限制，讓市民保持有限度的來往。



康泰旅行社發言人說，旅行社正籌備於六月中開團，目前亦已開放報名，又指一直留意各地疫情，正準備部份亞洲短線團，近日亦接獲不少市民查詢七、八月的台灣和泰國團，期望疫情受控及各地恢復通關後，可順利出行。



市民查詢七八月台泰團



康泰旅行社網站顯示，其中乘搭國泰航空的台北東北海岸四天團，團費最低六百九十九元起，而在六月下旬或七月周未啟程的話，網站均顯示為「快將成團」。



EGL東瀛遊助理董事袁灝頤對本報說，是否能順利開團，現時仍言之尚早，因為有待港府及其他地區政府落實放寬入境限制，以及航空公司恢復航線等情況。疫情令市道低迷，不少港人被扣減有薪假期，她指部份打工一族「已經無乜假期淨」，預計第一步會恢復短線團，如高鐵沿線地區，「始終坐高鐵感覺比坐飛機有較低感染風險」，且她深明「香港人都悶咗好耐」，集團會策劃主打食買玩和性價比更高的旅行團。



旅社稱滬京團最快下月出發



康泰亦預計內地短線團「會開得比較快」，例如澳門和珠海等，旅行社亦會考慮恢復內地一些較低風險地區的旅遊地點，包括成都、九寨溝、西藏和新疆等。



此外，縱橫遊常務董事袁振寧日前向《星島日報》透露，若港府解除相關隔離措施，最快下月十九日有上海或北京團出發，五天團費約一千元，現已成團。他坦言不敢大事宣傳，但強調會配合政府的防疫措施。



