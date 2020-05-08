曾參與上月1.6億元緝毒案 身藏兩公斤冰毒警長涉販毒被捕

知法犯法，警隊害群之馬被捕！一名早前曾參與破獲歷來最大宗逾億元冰毒案的警署警長，昨日涉販毒在旺角一酒店被捕，探員在其身上檢獲約百萬元冰毒及十萬元現金。行動中探員同時拘捕兩名涉案男女及檢獲一批毒品。警方毒品調查科已接手案件，將會全面檢視警署警長及其隊員過去處理過的案件。



據了解，警務處處長鄧炳強昨早開會，對事件感到震怒及痛心，認為涉案探員處理的案件性質敏感及涉及黑幫，將會被停職。涉案被捕警署警長姓許，四十三歲。據悉，他十九歲當差，十多年前曾因破獲黑幫案件，獲警務處處長頒發獎狀。二○一四年獲晉升警長，數年前轉至西九龍總區總部反黑組。他昨晚仍被扣留調查。



持房卡進入酒店「毒房」



警方早前接獲線報，懷疑有人租用尖沙咀麼地廣場帝苑酒店房間進行販毒活動，旺角特別職務隊人員調查及蒐證後，昨近凌晨零時，持法庭搜查令掩至帝苑酒店兩個同一層的目標房間突擊搜查，先後拘捕一名四十三歲姓秦男子及一名二十九歲姓王女子。警員在房間內搜出約四百克冰毒、可卡因、霹靂可卡因、K仔及俗稱「五仔」的硝甲西泮等毒品。



至昨凌晨零時五分，正當警方在房間調查期間，一名四十一歲的西九反黑組休班警署警長持房卡開門入房，隨即被調查警員制服，並在其身上搜出約兩公斤冰毒及十萬元現金；行動中警方檢獲毒品總值逾一百四十萬元。遂將被捕三男女及證物帶署進一步調查。



警方高層得悉行動中有現職警務人員被捕，認為事態嚴重，案件交由毒品調查科跟進。毒品調查科其後帶同毒品搜索犬到西九龍總部涉事警署警長辦公室調查，據悉未有進一步發現。警方同時會全面檢視涉案人員及其隊員以往處理過的案件。



疑有人順手牽羊偷毒品



據了解，被捕警署警長上月二十八日參與破獲油麻地上海街的一億六千萬元冰毒案，行動中檢獲近三百公斤冰毒。警方正調查有人是否在行動期間順手牽羊，偷走部份冰毒轉售圖利。案中另外被捕姓秦男子及姓王女子，均有毒品案底，其中王女早前更涉及黃大仙一宗傷人案及一宗偽鈔案棄保通緝。