戲院今重開 每行限連坐八人

戲院及遊戲機中心等處所於今日凌晨起，可獲有條件重開。戲院入座率不可以超過座位數目一半，每一行不可以連續坐超過八個人，亦不可以飲食。戲院商會指五月屬戲院淡季，加上沒有大型片種上映，預計重開後的入座率不會高，若能有兩至三成入座率，已算是不錯，相信一下子不會有太多人湧到戲院看電影。



該會副理事長崔顯威稱，觀眾在入場時要進行探熱、戴口罩及使用消毒液清潔雙手，預計兩周後會檢討措施的成效。



健身中心亦可以重開，但器材之間要隔一點五米，或用間板分隔，使用前後都要清潔消毒。有健身中心負責人向傳媒表示，要時刻控制人數在八人或以下，有一定困難。



