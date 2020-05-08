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民建聯促港府撥9000萬助演藝界

2020-05-08 列印
　　民建聯立法會議員梁志祥及周浩鼎引述商務及經濟發展局副局長陳百里指，將會撥款九千萬元給演給藝界用作開拍電影、二千萬元用作培訓基金及一千萬元用作「孵化劇本」的資金，疫情過後亦會鼓勵政府及非牟利機構舉辦多些大型活動，帶動演藝界就業。

　　梁志祥說，自上半年社會運動及疫情後，演藝界人士，尤其基層的自由工作者面臨失業，甚至去到打算領取綜援的地步。

　　周浩鼎說，基層演員最怕支援不到位，方案最重要是落實細節。

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