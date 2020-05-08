  • 2020年5月8日 星期五
  • 29º
  • 81%
熱門： 鍾欣潼賴弘國口罩陳淑莊內會

日報新聞 > 港聞

蘭桂坊協會：難安排人手要求顧客戴口罩

2020-05-08 列印
　　酒吧等處所於今日起，可獲有條件重開。蘭桂坊協會表示，部份酒吧早前已裁員，或難以安排人手要求顧客在不飲酒時戴口罩。蘭桂坊協會總監張素媚指出，蘭桂坊大部份酒吧會在今日下午起重新營業，她認為，禁止現場音樂表演及跳舞亦會影響生意，希望可逐步放寬措施，至於餐桌之間相距一點五米等要求，已做好準備配合。協會亦將派員到酒吧檢視衛生措施，並將合標準的酒吧名稱上載到協會網頁。

　　另外，政府放寬食肆每枱最多可坐八人，餐務管理協會會長楊位醒表示，放寬措施消息公佈後，有中式酒樓亦推減價雙優惠吸客，料人均消費約為三百元以下，較去年便宜。他相信，今年母親節的生意會較去年差，生意額少去年一半。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd