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美國務卿押後交港人權報告

2020-05-08 列印
　　美國國務卿蓬佩奧決定押後向國會提交有關《香港人權與民主法案》的年度報告，關注北京全國人民代表大會的政策，會否進一步破壞香港自治。美國國會去年通過《香港人權與民主法案》，獲總統特朗普於去年底簽署。國務卿每年須向國會呈交報告，審視香港的自治情況，決定是否讓香港繼續享有獨立關稅區等特殊待遇。

　　外交部發言人華春瑩表示：「香港特區是中國的一部份，是中國的內部的事務。我們堅決反對美方以任何的方式，來干預中國內政、干預香港事務，這點是非常明確的。」

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