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胡志偉批林鄭棄高度自治 梁美芬指「過了火位」

2020-05-08 列印
　　立法會昨繼續審議財政預算案，辯論民主派議員提出五十二項削減公共開支的修訂。民主黨胡志偉提出削減特首辦開支，批評特首林鄭月娥放棄香港的高度自治權；經民聯梁美芬則指因為民主派議員「過了火位」，在內委會主席選舉的表現太離譜，才會引致中央發聲批評。

　　另外，立法會內務委員會今天召開兩節會議，早上的一節則由現任內會副主席郭榮鏗主持選舉正副主席程序。下午舉行的一節會議，由現任內會主席李慧琼主持處理內會事務。

　　民建聯議員周浩鼎指郭榮鏗要為內會的僵局承擔責任。梁美芬說不希望會議出現肢體衝突，希望民主派「收手」。

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