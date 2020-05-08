﻿醫護母女節日堅守崗位﻿ ﻿媽咪：開心天天是母親節﻿

母親一言一行都影響子女成長，若二人為同業，影響更會加倍。註冊護士郭芷琪在身為資深護師的母親陳淑英之鼓勵及支持下，同樣投身醫護界，希望努力趕上其步伐。母親節將至，母女倆深知職業所限，難以在正日慶祝，但正如陳淑英所指，開心的話每日都是母親節。



二十六歲的郭芷琪任職聯合醫院手術室護士，母親陳淑英則為明愛醫院急症室資深護師，一眨眼已投身醫護界二十多年。芷琪表示，從前媽媽下班後都不時會與她分享工作得着，在其耳濡目染下，她自小學三、四年級有興趣任職護士。兩人更一同製作一頂手工護士帽，讓女兒帶回學校，在課堂間分享志願。



母助女兒重拾醫護夢



在高中時，芷琪認為文科更合適，便未有選讀與護士相關的理科，但中七高考後，對前途感到徬徨時，幸得母親解憂。芷琪稱，母親鼓勵她重拾護士理想，故入讀其母校明愛醫院護士學校，在讀期間母親更幫助她解答課本上的疑難，以學問解釋臨牀病例，支持她「捱過」三年護校學習，成為一名護士。



芷琪坦言，母親對其成長及工作上都影響很大，除了教導她待人處事要有禮，不要嬉皮笑臉，以免影響專業形象，更啟發她明白到照顧病人時亦要顧及他們心理，「有時以為你對個病人好，但未必真喺幫到佢。」她亦讚揚母親具領導能力，與下屬打成一片之餘，在工作上又做到不偏私，希望努力趕上其步伐。



母女倆同為醫護，如剛好同日放假，都會一同食下午茶、去美容院忙裹偷閒。後日便是母親節，陳女士回想起，女兒曾親手為其製作芝士蛋糕，又指身為醫護，由於要輪班，又不會刻意放假，故未必可以於正日慶祝，但強調開心的話每日都是母親節，希望子女能做自己想做的事，身體健康。



