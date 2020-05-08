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澳門不考慮徵收旅客稅　

2020-05-08 列印
　　澳門旅遊局宣佈，終止考慮徵收旅客稅。當局指，當地旅遊業自去年中受到香港反修例事件影響，一九年年底的每月訪澳旅客人次出現雙位數跌幅；今年疫情爆發後，旅客人次由一月的二百八十五萬人次，銳減至三月的二十一萬人次，跌幅超過九成，反映旅遊業較易受外在因素影響。澳門政府將透過稅項優惠及經濟扶持等措施扶助業界復甦。

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