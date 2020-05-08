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港府月中派包機往印度接返滯留港人

2020-05-08 列印
　　政府將會派出包機往印度首都新德里，接載滯留印度的香港居民返港，最快本月十六或十七日起行及回程，乘坐此班包機回港的港人，每人需要自行支約八千元機票費用，預計包機最多可接載少於三百人回來，主要屬身處新德里或附近地方的港人，及有特別需要的港人。政府仍須與多方面商討落實安排。

　　這批滯留印度人士抵港後，需即時接受強制病毒檢測，並須入住駿洋邨隔離。現時已經有三千多名滯留印度港人向入境處求助。

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