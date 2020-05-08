﻿母親節前限聚令鬆綁﻿ ﻿酒樓有望回復八成生意﻿

今年母親節市道在疫症下特別沉寂，限聚令影響食客訂座意欲，食肆在節日前三個周末皆不滿座。限聚令在母親節前鬆綁至一桌八人，有酒樓東主預先推出母親節八人套餐，期望可刺激訂枱人數，酒樓有望回復八成生意額。母親節禮物不可少，高消費品店開始恢復正常營業時間，惟行內人對今年市道未感樂觀，整體零售業提早割價求售。手作禮品市道亦不理想，有品牌稱，康乃馨花手作班乏人問津，須減價推售新品及免運費吸客。



往年不少酒樓早在母親節前兩三星期，訂座經已爆滿，今年受限聚令影響，一家人難以齊齊整整「坐埋一枱」，生意自然大受打擊。在限聚令宣佈放寬至八人前，聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成表示，目前各分店「只有十張八張枱被訂」，數字極不理想。



飲食業職工總會主席郭宏興認為，食客減少外出用膳及已習慣在家煮飯，導致訂座率極低，「很多人都不會提前訂座，寧願當日直接入座。」他續指，酒樓為首的餐廳生意未見起色，僱主未有意再聘回原有人手，從業員仍是供過於求，失業情況短期內難以解決。



為增加生意額，聯邦酒樓亦有提供外賣母親節套餐，譚兆成直言外賣銷情難以彌補生意損失，「外賣只是爭取每個增加生意的機會」。除了酒樓餐廳提供外賣，亦有多間酒店提供母親節七折至八折的外賣自取優惠。



店舖提供折扣優惠吸客



零售業連月陷入低谷，外界觀望多日「本地零確診」能否為母親節禮品市道帶來起色。惟香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，本港的消費人流、購買意欲並未恢復，惟留意到今年較多店舖更早提供折扣優惠，「以前母親節可能都有九折，但如今可能有八折甚至更多，較進取的店舖亦讓顧客購物滿一定金額再送禮物，期望可以吸引更多人消費。」



儘管消費市場有望逐步向好，但林志忠相信，目前僅服飾、保健品等實用禮品才可於母親節檔期交出較好的銷售成績，與此同時，旅遊業一直未復甦，亦令高消費品零售店難以回歸正常銷售。金銀首飾工商總會榮譽會長譚俊傑認同，珠寶業界因無旅客訪港，對近期零售概況不感樂觀，故母親節市道也不打算大肆推廣，盡量減少開支，頂多只在店外拉起宣傳架作簡單推廣，以免支出太多但不收效，白白浪費成本。



手作班乏人問津



然而，送花是母親節傳統，製作康乃馨皮革花的手作品牌JK Collection，其創辦人Jade直指，今年定單數量明顯較過往三年大跌五成，慣常各個品牌於母親節前均可於多個節慶禮品市集擺檔推銷產品，但今年多個大型市集都因疫症而取消，手作人曝光機會減少，「今年母親節的氣氛大不如前，推出新品的反應亦很明顯比以前差。」



JK Collection每年母親節必會開辦皮革花手作班，去年母親節前三個星期所有星期六日的課堂皆滿額，一天亦會開辦兩堂手作班，惟Jade說，今年只有一對情侶報名上堂，學生數量不到往年的一成，「一班學生在室內上課三小時，始終太大風險。」



尤幸今年Jade跟拍檔推出了康乃馨耳環、頸鏈等飾物，加上「疫症特別價」較慣常的新品低兩成，得以獲取部份年輕的客群支持，品牌又於上月推出免運費優惠，方便客人足不出戶也能收件，成功挽回部份定單，及後她將待疫症緩和後再重新部署下半年計劃。



