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美股中段升398點

2020-05-08 列印
　　美國周四股市杜指開市造好，中段報二四○六二點，升三百九十八點；納指則報八九九八點，升一百四十四點。滙控美國預託證券價格見三十九點四三港元，升零點五八港元；騰訊則見四百零八點七六港元，升一點五六港元。紐約期金報每盎司一千七百一十五美元，升二十六點五美元；紐約期油則報每桶二十五點○七美元，升一點○八美元。
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