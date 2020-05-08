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大埔爆水管 幾淹沒行人隧道

2020-05-08 列印
■行人隧道幾乎被淹至沒頂。
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　　大埔明雅苑對開，完善路海濱公園行人隧道昨日清晨爆水管，公園兩條行人隧道幾淹至沒頂。水務署派員到場關閉水掣及搶修，到早上近九時，原本被淹沒的單車徑開始退水，幸未有影響附近民居食水供應。

　　昨日清晨五時半，警方接報指大埔明雅苑附近的行人隧道內爆水管，明雅苑往廣福邨的隧道幾乎被浸至沒頂，附近行人路及單車徑亦被水淹浸。不少居民早上途經該處時，需涉水而行。另有網民一度以為是林村河出現河水倒灌。

　　水務署派員到場關水掣及搶修，到早上八時五十分，原本被淹沒的單車徑開始水退。受事件影響，完善公園暫停食水供應，幸未有影響附近民居。

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