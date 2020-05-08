運輸及房屋局昨日更新由二○一九至二○年度起計，五年內的公營房屋落成量預測數字。房委會最新數字顯示，二○一九至二○年度的租住公屋或綠置居落成量，僅得約一萬零一百伙，較去年預測數字減少約三千伙，而資助出售房屋的落成量，亦由四千四百伙減至三千伙，減少約一千四百伙，總計減幅達兩成。
房委會委員招國偉表示，數據顯示上年度及本年度的公營房屋供應量，連續兩年低於平均一萬五千間，認為情況嚴峻。落成量突然大減，預計要到二○二三至二四年度，才能追回房委會的原定目標。
「限聚令」和「限業令」今日鬆綁，適逢周日是母親節，不少食肆生意回升。主打傳統精緻中菜的唐人館表示，母親節當日訂位達八成滿，同時持續大優惠，生意比四人一枱期間上升三成。以四川擔擔麵揚名的詠藜園亦稱，母親...
2020-05-08
中美關係隨美國的新冠疫情持續而愈來愈緊張，歐盟駐華大使郁白就表示，中美之間日益緊張的局勢，將無助於應對新型冠狀病毒時的國際合作，對全球亦有影響。指中方需進行經濟改革，避免與主要經濟體脫鈎，又指如果未來...
2020-05-08
印度東岸一座隸屬 LG Polymers集團的化工廠周四清晨懷疑發生氣體洩漏事故，釀成最少十三人死亡，八百人不適入院。當地媒體報道，估計有多達五千人感到不適，包括呼吸困難或出現其他反應。當局已展開調查，LG表示目前已控制洩漏。政府官員警告，死亡人數可能還會上升。 出事的化工廠位於印度安得拉邦工業港市維沙卡帕特南郊區，當地警方人員說，化工廠內兩個容量各五千噸的儲存缸有氣體洩漏，方圓三公里有煙霧籠罩。許多居民感到不適。電視台播出片段，見到一些人包括婦孺躺在街上。警方指是火災導致氣體洩漏。維沙卡帕特南市和周圍地區有多達五百萬人口。區內各所醫院都擠滿病人。 據了解，事發於當地時間周...
2020-05-08
據《星島地產網》，二手再錄用家承接個案，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園Q座極低層6室，面積450方呎，兩房間隔，以638萬成交，呎價14178元，買家為家庭客。原業主於11年1月以268萬...
2020-05-08
雖然經濟數據欠佳，但歐美各國逐步重啟經濟，以及油價回穩，均有利大市氣氛，美股杜指早段升426點，見24090點，升幅為1.8%，再上二萬四千點。標普指數以及納斯達克指數，早段亦升約1.6%。 ...
2020-05-08
今晚，「餓波」已久的球迷，終於等到了韓職開鑼。首輪六場賽事中，最受注目首推衛冕冠軍全北汽車是夜主場對水原藍翼的揭幕戰，以及應屆亞軍蔚山現代明晚地頭對尚州尚武。全北和蔚山本身已實力超班，今屆更積極強化陣...
2020-05-08
愛犬一族時常要計劃周末遛狗去處，尤其在尖沙咀這些心臟地帶，想避開擁擠人潮談何容易。不過最近有朋友介紹，海港城海運大廈地面有家Pet Friendly的餐廳，室外雅座歡迎主人攜同寵物使用，不失為狗主與友...
2020-05-08
新冠肺炎疫情在港爆發3個多月，各行各業都大受打擊，歌影視界更是一片死寂！早前，歌神許冠傑就捐錢兼帶頭開網上音樂會，為失業的通利前員工打氣，而明日下午，郭富城將會接力舉行網上免費騷，為零收入的舞蹈員和電...
2020-05-08
香港連續十八日沒有本地感染新冠肺炎個案，是香港人高度自律，嚴守防疫措施的結果，亦促使港府由今天起放寬多項「限聚令」和「限業令」，食肆放寬至八人一枱，酒吧、戲院、健身中心、美容院等重開營業。不少市民留在家中多時，部份人或出現日本民眾的「自肅疲勞」，即對約束活動漸感厭倦，想出外走動，這乃人之常情，大家在母親節外出消遣是好事，但要謹記新冠肺炎疫情仍未完全消退，須繼續保持自律。 日本人民眾因天天戴上口罩、保持社交距離、留家自我隔離等，日子一長，的確有點生厭，長期下去，有人開始承受不了而漸鬆懈，對抗疫防疫不再着緊。連一向以合群和守紀律的日本人，也有出現這種心理狀態，可見疫情對日常生活...
2020-05-08
在獲得地方政府批准後，德國於當地時間周四在漢拉華馬場恢復舉行賽馬，當日合共舉行十二場賽事。而今日在拜隆馬場舉行的賽事，因防疫關係仍須閉門作賽，但所有賽事將在德國馬會的網站現場直播。原先德國打算在本周一於多蒙特馬場復賽，可是地方政府遲遲未批准，所以才延至數日展開。 馬場浮世繪
2020-05-08