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﻿落成公屋綠置居僅萬伙﻿﻿較預測少兩成﻿

2020-05-08 列印
﻿落成公屋綠置居僅萬伙﻿﻿較預測少兩成﻿
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　　不少市民正等候上車，而公屋輪候時間更長達五點四年。根據房委會最新預測，二○一九至二○年度的出租公屋或綠置居落成量，只有約一萬零一百伙，資助出售房屋亦減至三千伙，較早前預測的數字大減兩成。

　　運輸及房屋局昨日更新由二○一九至二○年度起計，五年內的公營房屋落成量預測數字。房委會最新數字顯示，二○一九至二○年度的租住公屋或綠置居落成量，僅得約一萬零一百伙，較去年預測數字減少約三千伙，而資助出售房屋的落成量，亦由四千四百伙減至三千伙，減少約一千四百伙，總計減幅達兩成。

　　房委會委員招國偉表示，數據顯示上年度及本年度的公營房屋供應量，連續兩年低於平均一萬五千間，認為情況嚴峻。落成量突然大減，預計要到二○二三至二四年度，才能追回房委會的原定目標。

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