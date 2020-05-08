妻墮炒賣騙案申禁追債滋擾 麥長青：靠法庭還我清白

前無線藝人麥長青的妻子林孜六年前誤墮iPhone炒賣騙案，麥長青入稟高等法院申請禁止追債者再作出滋擾，並向追債者索償。案件昨在高等法院續審，林作供時哭訴：「我無想過要行到o依個地步，無想過去傷害人，我二〇一四年做完個大手術，又發生這件事，又影響到我老公⋯⋯我好辛苦，你們逼我recall（回想）這件事」，麥長青亦指：「我要靠法庭還我清白！」



被告為黃美芳及黃所持有的天時達（香港）有限公司。黃美芳亦向麥長青申請，反申索騙徒轉交林孜由天時達發出的一百一十八萬零九百元支票。



黃美芳出庭作證時表示，她指二〇一四年時「試下炒iPhone」，當年黃與騙徒吳志豪買賣iPhone，黃開出一百一十八萬零九百元的支票給吳，並應吳的要求留空抬頭以方便吳周轉；但黃亦直認自己當時有疏忽。



