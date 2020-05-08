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傳國泰計劃裁員

2020-05-08 列印
傳國泰計劃裁員
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　　在新冠肺炎疫情下，國泰空中服務員工會表示收到會員查詢公司計劃裁員，正向國泰航空了解。國泰回應指，在新冠肺炎疫情下，業界受到史無前例嚴峻挑戰，不排除任何措施確保能渡過危機。

　　國泰在四月和五月削減了百分之九十六客運網絡運力。公司早前已推出「特別無薪假」計劃，要求員工在三月至六月申請放無薪假。有報道指，國泰考慮進行「結構調整」，在疫情後縮減業務規模，包括減少航線、削減職位。

　　國泰回應傳媒查詢指，疫情為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司打擊尤其嚴重。由於世界各地實施旅行限制，商務及休閒需求在一段時間內將繼續嚴重受壓。鑑於目前瞬息萬變，國泰指不能排除任何措施，以確保航空業務能夠渡過危機，並變得更具競爭力。

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