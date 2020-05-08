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﻿補習社界﻿﻿轟分階段復業不合理﻿

2020-05-08 列印
■教育中心聯盟批評當局安排極之不合理。
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　　本港學校本月底起分階段復課，私營補習社及教育中心須跟隨不同年級學生的復課時間表，分階段恢復補習活動。教育中心聯盟發言人蘇廸希批評，有關安排不合理，安排混亂欠公道。他指出，補習社及教育中心無論上課人數、時間、師生比例均與學校不一樣。

　　他表示，教育局在二○○四年曾發通告，指沒權管限提供非正規課程的私立學校的假期，認為今次涉嫌行政失當，促請當局正視豁免條例，讓教育中心有合理的復課安排。

　　教育界立法會議員葉建源表示，當局就補習社復課安排按年級劃分，但私立學校有不同做法，認為對補習社不公平，是迫使他們再停工多幾個星期。他認為經濟欠佳，沒理由再拖延補習社復課，家長也需要人幫助照顧小朋友，追學業、才藝發展等。

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