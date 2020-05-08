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印傭涉粥內「加料」 毒害僱主兩母子

2020-05-08 列印
印傭涉粥內「加料」 毒害僱主兩母子
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　　家住黄大仙豪宅的女僱主因水腫問題嚴重，求醫後獲知體內含過量類固醇，繼而對印傭起疑心，後翻看閉路電視片段後，揭發印傭涉在去年十月分別三日內，數次在粥內「加料」，落藥給僱主及兩歲少主兩母子服用。被告否認意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等五罪，案件將於六月開審。她無保釋申請，還柙候審。

　　三十九歲被告RINDA昨原在九龍城法院認罪，後又稱一心只想為僱主及少主兩母子醫治皮膚，才會擅自「加料」，亦指不知僱主因而有嚴重水腫問題及副作用，推翻認罪答辯，改為否認控罪。

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