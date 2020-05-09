戲院機舖茶樓轉旺 酒吧「復活」蘭桂坊七成滿

疫情減退，「限聚令」昨日起放鬆，市面生氣重現。酒吧昨日零時起獲准重開，蘭桂坊和諾士佛臺均重現人流，昨晚氣氛轉旺，人人保持社交距離下舉杯暢飲，蘭桂坊多間酒吧有六、七成入座率。戲院重新上映電影，香港戲院商會指每場平均有十幾人入場，期望周末有更多觀眾入座。酒樓早茶吸引大批長者與三五知飲茶聚舊，亦有市民趕在母親節前向食肆訂位，生意現轉機。



政府放寬限聚令，規定昨天起酒吧入座人數不可超過一半，四人一枱，並保持一點五米距離等，便可重開營業。有酒吧昨天凌晨起重開，顧客進入酒吧前要量度體溫，及用精酒搓手液消毒雙手。蘭桂坊和諾士佛臺昨天零時過後即現人流，尤其諾士佛臺為甚，多間酒吧有四、五成入座率。至昨晚，蘭桂坊未如以往連馬路也擠滿人，多間酒吧氣氛好，記者目測入座率達六七成。有男士接受訪問時稱，並非因為限聚令放寬而來，剛好放工，於是與同事來飲一杯。記者見到，酒客多數為男士，較少女士入座。香港酒吧業協會總監張素媚說，大部份酒吧昨日重新營業，估計消費者仍受社交距離限制影響，暫對銷情不寄太高期望。



睇戲隔住坐 每場十幾人



香港戲院商會秘書處指，戲院重開，首日大致順利，昨天巡視的戲院均遵守防疫措施，座位有間距地出售，「平均每場戲都有十幾個人入場」，期望周末的入座率會上升。在旺角朗豪坊戲院，昨早有市民攜同長者入場，稱看電影是他們的娛樂，開心見到戲院重開。



食肆每枱食客放寬至最多可坐八人。在北角一間酒樓，早茶時段差不多坐滿客人，有長者與數名朋友聚舊：「o依家唔使分枱坐，開心好多！」有酒樓負責人透露母親節訂座已爆滿，並會為晚市時段預備八人大枱。



有兩個多月沒有到遊戲機中心的市民，昨早近九時急不及待入場，他稱有些「手痕」：「特登一重開就嚟玩番夠本。」多間麻將館亦有不少客人光顧，有職員表示，重開後會要求客人進場時先量體溫及用搓手液消毒，枱與枱之間亦有透明膠膜分隔。亦有按摩店表示，開業首兩小時，已有不少熟客到店光顧。



在「限聚令」下，桑拿浴室仍要關閉。按摩業總會會長周鎮宇表示，普遍桑拿浴室的面積達三萬方呎，在「停業令」下負擔極重，而桑拿浴室與按摩院在運作、經營及設施上無太大分別，只是多了乾濕蒸房及冷熱水池，建議當局讓桑拿浴室繼續提供按摩及淋浴服務。