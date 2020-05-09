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母親節來貨不加價　康乃馨「抵買」

2020-05-09 列印
■有花墟花店稱，入口康乃馨來貨量和價錢十分穩定。
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　　明天是母親節，乖仔乖女會向媽媽送康乃馨。有花墟花店稱，疫情下，入口康乃馨價格平穩，所以不會加價，形容「抵買」，是時候送花答謝媽咪養育之恩。

　　康乃馨被喻為「母親之花」，為人子女會預訂不同顏色的康乃馨，表示對母親的愛意。尖沙咀一間老字號花店店主說，康乃馨是母親節最受歡迎的花品，即使運輸過程受疫情影響，來貨數量和價錢仍然十分穩定，細束售三百多元、大束則售五百多元。她表示，今年的定單沒有增多或減少，笑言「唔跌已經偷笑」，預期今年母親節的銷情正常，與往年無異。
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