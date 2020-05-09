﻿李慧琼主持內會爆混戰﻿﻿泛民衝主席台多人被逐﻿

由郭榮鏗主持立法會內務委員會選主席會議，過了半年共召開第十七次會議，仍未選出正副主席，終釀成泛民與建制兩派正面衝突。在立法會法律意見下，現任主席李慧琼昨午取代郭主持會議，但會議一開始即爆混亂，多名泛民議員離席大聲叫囂，圍堵李慧琼，又與建制派議員罵戰，甚至有肢體碰撞，多名保安員出動，以四人夾一人，把多名泛民議員帶離場，其間多人被拉倒及受傷。



立法會昨天共召開五個會議，當中兩個為內會特別會議。由現任副主席、公民黨郭榮鏗早上十時主持的一節，花近四十五分鐘仍未進行選舉主席程序。第二節內會原定下午兩時半召開，但在一時許，現任內會主席、民建聯李慧琼在保安協助下，與新民黨葉劉淑儀交換位置，坐上主席位置，代郭主持內會工作。



郭偉強拉跌陳志全



多名泛民議員見狀，衝上主席台前抗議及大聲叫罵，情況凌亂，大批戴上黑色手套的保安和建制議員包圍主席台，雙方一直僵持。其間人民力量陳志全被工聯會郭偉強拉跌，並拖行數米；混亂間民主黨尹兆堅亦被推撞，事後需由擔架牀送院。其後，多名民主派被李慧琼逐出會議廳，包括朱凱廸、陳志全、譚文豪等。



有泛民議員不斷在會上高叫「李慧琼越權」，但立法會法律顧問繼續講解觀點。約下午五時，所有泛民議員離開會議廳，內會正式討論原定議程，包括任命終審法院首席法官及多項民生條例草案，如修訂旅館業及歧視法例等，會議最終在傍晚六時告一段落。



郭榮鏗批評建制派沒有吸取去年修訂逃犯條例的教訓，強行打破《議事規則》，重申李慧琼無權主持會議，又聯同法津顧問和保安「奪權」。李慧琼重申自己並沒有奪權，並尊重法律事務部意見，強調是按《議事規則》賦予的權力，處理內會的急切事務。多名建制議員表明認同李慧琼主持內會的正當性，並對民主派刻意拖延會議，阻礙內會處理重要議案大為不滿。



