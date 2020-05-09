政府澄清面層加入氧化銅銅紗 改良版銅芯口罩洗到爛仍防菌

外界質疑港府派給公眾的「銅芯抗疫口罩」，沒有加入日內瓦獲獎項目口罩的「弱磁場防污染」專利技術。政府澄清，前者是建基於後者的改良版，重用次數從二十次增至六十次，並有兩層含銅微粒，殺菌不減，強調不會被專利捆綁。同時，登記領取口罩的市民十分踴躍，已達二百四十萬人。



創新及科技局局長薛永恒表示，若使用「弱磁場」技術，口罩只能清洗二十至三十次，不能通過口罩試驗的標準，因此香港紡織及成衣研發中心不斷改良，加入了銅，使銅芯口罩能清洗六十次，強調口罩達到抗疫水平，當局不會被專利捆綁。



香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文指，銅芯口罩的設計建基於日內瓦獲獎項目口罩，但同時有所改良，除了包括同樣的六層結構、中間有四層不織布，銅芯口罩加入人體工學技術，並在兩層加入微銅粒，其中面層上的氧化銅銅紗即使「洗到爛」，仍然能防菌，因此雖不含弱磁場技術，口罩的殺菌功能不減。他又澄清，口罩不含納米銅，而微粒銅不會直接接觸面部，不會對身體造成影響。



八月提交帳目



對於有說法指，負責運輸口罩的嘉里物流工作環境惡劣，葛儀文表示，嘉里是較有信譽的公司，相信這方面能處理妥當，而中心早前亦有前往視察，認為環境可以接受。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻則指，銅芯口罩是基於中心的專利技術進行改良，因此早前介紹產品時，一定要提及相關專利，又重申當局該次沒有進行招標，是由於情況特殊，但整個過程合乎規則，承認自己處理上敏感度不足，但無意隱瞞或誤導公眾。她又指，有幾十萬個小童口罩將於月底完成，六月將派出所有口罩，整個項目會完結後，會要求中心整理帳目，估計八月提交帳目。







