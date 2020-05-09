新症連續六日逾萬 ﻿俄爆疫﻿﻿莫斯科30萬確診﻿

全球新冠肺炎昨日超過三百八十六萬人受感染，二十七萬人死亡。俄羅斯疫情持續惡化，連續第六日新增確診過萬，當局相信，光在莫斯科已有三十萬人受感染。美國依舊是疫情最嚴重的國家，總統特朗普一名近身隨從證實受感染，特朗普事後表示，其病毒檢測呈陰性。



俄羅斯昨日新增一萬零六百九十九宗確診，新增確診連續第六天超過一萬，但人數較前一天稍為回落，累計病例超過十八萬七千宗，再有九十八人死亡，累積一千七百二十三宗死亡病例。在重災區莫斯科，當局將一座展覽中心改裝成臨時醫院，市長索比亞寧到場視察，他解釋，由於近日病毒檢測量增加了一倍，導致確診人數大增，不過也引述研究指，感染人數將遠高於目前的官方數字，相信莫斯科已有三十萬人受感染。



隨扈確診 特朗普檢測呈陰性



特朗普的一名貼身隨從，當地周三發病，經檢測後確診，據悉他來自美國海軍精銳部隊，在白宮西翼工作，負責安排特朗普及其家人的日常飲食，亦會陪同外出，雙方關係密切。但特朗普表示，他與副總統彭斯事後已接受檢測，結果呈陰性。同時，特朗普、彭斯及其他曾與該名隨從接觸的白宮內部人員，將會由每周接受一次病毒檢測，增至每天一次。美國單日新增二萬九千多宗確診，累計超過一百二十九萬宗病例，七萬六千多人死亡，是疫情最嚴重的國家。



新加坡單日增加六百七十八宗確診，大部份與外勞宿舍群組有關，只有十人是新加坡公民或永久居民，總病例達二萬一千七百多宗，是東南亞最多確診病例的國家。當局正調查感染增長的原因。新加坡自上月二十四日以來，新增確診持續維持在一千人以下，衞生部長早前表示，社區感染病持續下降，相信疫情已轉趨穩定。



