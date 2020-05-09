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網召多區聚集 旺角有雜物堵路

2020-05-09 列印
　　立法會內務委員會昨日仍未能選出正、副主席，有網民不滿現任主席李慧琼早前安排昨午再開一場會議，在網上號召在多區聚集，晚上九時許，有市民在旺角多處地點聚集，防暴警察在亞皆老街彌敦道四邊佈防，又廣播警告市民離開否則違反限制令驅散及控告，在西洋菜南街近豉油街截查市民，其間有人不滿，在花園街將垃圾桶及鐵欄推出馬路堵路，防暴警到場驅散。

　　另外，中環IFC昨午有網民發起「和你Lunch」，大批警員到商場內拉起封鎖線，並一度施放胡椒噴劑驅散聚集市民，多名記者及市民「中椒」，多人涉嫌違反「限聚令」被票控。

　　晚上約七時，金鐘太古廣場有逾百人聚集，部份人身穿全黑衣服，防暴警員在商場外圍和附近的巴士總站巡邏。

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