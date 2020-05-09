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海洋公園準備重開 加強園內消毒

2020-05-09 列印
■訪客入園前須戴口罩及量體溫。
■園內的機動遊戲容量會減少一半，以保持社交距離。
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　　海洋公園為防疫關閉近三個半月，現正準備重開。海洋公園表示，過去三個月停業，損失逾一百萬訪客，園方正籌備重開，會加強園內消毒；短期內亦會推出多項推廣優惠，吸引本地訪客入園遊玩。

入園須戴口罩量體溫

　　海洋公園未有重開的日子。園方指在重開初期，遊客入場前要預先登記，限制人流低於一半至約一萬八千人。而訪客及員工入園前，須量體溫及戴口罩，而大部份設施亦會增設消毒搓手液機。

　　此外，海洋公園的機動遊戲和設施容量會減低超過一半，遊戲設施輪候區會設立顏色膠帶，分隔每組訪客，以保持社交距離，並定期為主要設施噴灑消毒塗層，並每一至兩小時消毒。

　　為保障園內動物健康，所有與動物接觸活動亦會暫停。

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