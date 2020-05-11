﻿反修例疫情雙打擊 日均營業額不足$300 美食車絕境 捐窿捐罅求存

受反修例風波及疫情雙重打擊，依賴遊客的美食車，過去十多個月陷入慘淡經營狀況。疫情下，部份旺場暫停開放，十三架美食車今年首季僅錄得三十四萬元營業額，平均每架車單日不足三百元。有美食車經營者向政府提申請，轉攻人流地帶，如參加大美督周末戶外市集，捐窿捐罅多做生意，以求續命，亦有經營者大呻：「每次出車都蝕錢。」正考慮捱多一段時間便離場。



旅發局數字顯示，今年首季訪港旅客人次大跌八成，其中三月比去年同期暴跌九成九，旅客絕跡，主要停泊在旅遊景點的美食車首當其衝。旅遊事務署數據顯示，政府指定美食車經營的八個場地，首三個月僅有約二十五萬元營業額，其中三個場地包括金紫荊廣場、中環海濱和黃大仙廣場更是零營業額，連同各美食車參加多項公開活動，首季總營業額亦只得約三十四萬元，以仍有十三架車營運計，平均每架每日營業額不足二百九十元，收入相當少。



三場地錄零收入



去年美食車市道較好，總營業額達一千零一十八萬元，即平均每月約八十五萬元，其中迪士尼樂園佔逾六成。換言之，今年一月至三月總經營額暴跌，少過去年一個月的平均數。有不願透露品牌的美車食經營者說，過往旅客生意佔其收入七八成，自去年六月起生意持續下跌，及後兩個主題公園因疫情須關閉，市況大受影響，「已經唔係諗賺大錢，但出親車都蝕錢」，未來會考慮是否退出市場。



美食車先導計劃二○一七年二月展開，去年十二月和今年二月各有一架美食車退出。前者是主打素食的美食車「Jajambo擦餐飽」，負責人陳肖齡對本報說，迪士尼樂園人流稀少，各類大型歡樂活動相繼取消，影響甚大，加上美食車只能在沒有蓋的戶外場地經營，她大呻：「停泊地點唔適當同太多限制，無人流，點樣做生意？」



業者獲批轉場地經營



有堅持下去的美食車設法轉場，以吸引本地人流。主打特色漢堡的美食車「The Butchers Club」向政府申請轉場，改在人流多地方經營，負責人Leo說，上月起在觀塘碼頭附近營業，營業額較社運及疫情低潮時反彈近三倍，原因是有更多人購買外賣，周末又往大美督一個戶外市集擺檔，主攻本地人流，期望暑假會有更多人郊遊，刺激生意。