﻿多區商場「和你唱」 旺角男攜電油被捕

昨日是母親節，有人在網上發起到全港各區十多個商場聚集「和你唱」，大批防暴警員在各區佈防及截查市民，多人涉違反「限聚令」接告票。警員同時在旺角新世紀廣場拘捕一名男子，在其身上檢獲製造汽油彈原料，並帶走一名十三歲自稱記者的中學生。



昨午有網民原發起由尖沙咀遊行至旺角，但不獲警方發出不反對通知書。下午二時許，逾百人在尖沙咀文化中心一帶聚集，大批防暴警戒備，並截查可疑人士。下午三時許，有人響應網上號召，在全港多個商場聚集「和你唱」，包括尖沙咀海港城、旺角新世紀廣場、觀塘apm、鰂魚涌太古城中心、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場、荃灣廣場、屯門市廣場、屯門V city、元朗YOHO MALL及大埔超級城等約十個商場，差不多同一時間有逾百人在商場聚集，高叫口號及唱反修例歌。



警方譴責網民號召及煽動他人在母親節期間，在多個商場以快閃方式集結，做出破壞社會安寧的行為。防暴警員進入多個商場驅散聚集市民，指他們違法「限聚令」，多人接二千元罰款告票。



至傍晚約五時，大批便衣及軍裝警員進入旺角新世紀商場驅散聚集示威者，在三樓截停多名聚集人士，其中一人身上藏有懷疑製造汽油彈原料，包括電油及打火機等，遂將其拘捕。其間防暴警又在廣場截查一名身穿記者背心少年，有警員問：「你幾多歲呀？」對方答：「我十三歲。」警員即着其拿出記者證查看，調查後將少年帶走，作出警誡後已釋放。



晚上七時許，有示威者在旺角豉油街聚集，防暴警到場驅散時雙方發生衝突，情況一度混亂，有警員施放故椒噴劑及制服一名男子帶走。其後，再有人在山東街及西洋菜南街縱火堵路。