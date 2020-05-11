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﻿張建宗稱須全力遏止暴力

2020-05-11 列印
　　政務司司長張建宗昨日透過網誌表示，暴力隱患蠢蠢欲動，有些年輕人往往因心智未成熟，入世未深，容易被人煽動而犯罪，更有可能成為罪惡的扯線公仔，令人非常擔心。他強調社會必須要樹立正氣，杜絕歪風，全力遏止暴力。

　　張建宗說，當青年人干犯違法行為時，未必知道嚴重後果，甚至斷送寶貴前程，並寄語青年人要潔身自愛，珍惜前途。

　　財政司司長陳茂波亦指出，疫情能防控，暴力難遏止，近日一些地區再出現人群聚集與衝突，如果在現時這個難得的經濟喘息窗口，商店或食肆卻因人群聚集與衝突影響而人流減少甚至暫時拉閘，這將把他們僅有的生存空間也扼殺掉。他又指只要繼續有效防疫，經濟及商業活動便能陸續恢復，踏入第三季，情況可望有轉機。
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