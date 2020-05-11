  • 2020年5月11日 星期一
  • 32º
  • 67%
熱門： 海洋公園學生記者鄺俊宇天文台旺角

日報新聞 > 港聞

立會保安被「起底」 私隱專員強烈譴責

2020-05-11 列印
　　上周五舉行的立法會內會上，建制及民主兩派議員發生肢體衝突。個人資料私隱專員黃繼兒昨日表示，注意到事發時執行職務的保安人員在社交平台上被「起底」，其家人的個人資料私隱亦被揭露；有人更鼓吹對保安人員的妻兒不利。私隱專員強烈譴責此等「令人不齒的個人資料武器化」行為，令受害人尤其在執行職務時受到不必要的壓力。

　　私隱專員公署會主動展開調查，亦會去信涉事社交網絡平台立即移除有關帖文。黃指該類「起底」行為觸犯《個人資料（私隱）條例》的刑事罪行，最高刑罰是罰款一百萬元及監禁五年。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd