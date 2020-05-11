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打擊非法電動車警拘六男女

2020-05-11 列印
　　警方新界北總區日前一連三日（本月七日至九日），在區內進行代號「朝陽」的打擊非法駕駛電動可移動工具行動。警方分別在大埔、屯門、八鄉、落馬洲及打鼓嶺區拘捕共五名男子及一名女子，年齡介乎三十五歲至七十一歲，涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「無明顯需要而在行人路上駕駛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。行動中，警方共扣查一部電動滑板車及五部電動單車。



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