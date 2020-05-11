﻿曾與確診者接觸﻿ ﻿美抗疫高官需隔離﻿

全球新冠肺炎病例突破四百萬宗，超過二十七萬人死亡。美國依舊是疫情最嚴重的國家，在重災區的紐約州，有三名兒童死於多系統炎症綜合症，病情懷疑與新冠病毒有關。同時，主導抗疫的三名高級官員因早前與一名患者接觸，需自我隔離。



美國單日新增二萬五千多宗病例，累計一百三十四萬人確診，八萬多人死亡。



多名主導抗疫的美國官員由於曾接觸白宮一名確診患者，需自我隔離兩周，其中國家衞生研究院傳染病部門主管福奇表示，他沒與該名患者直接接觸，相信感染的風險很低。但食品及藥物管理局局長哈恩及疾控中心總監雷德菲爾德，則屬密切接觸者。此外，據悉美國特勤局有十一名人員受感染，六十人正自主隔離。



紐約三童死於多系統炎症



另外，紐約州有至少三名兒童， 包括一名五歲男童，死於多系統炎症綜合症，他們的病毒檢測呈陽性，體內有抗體。醫護人員懷疑，三位死者的病情和新冠病毒有關，又指其症狀與川崎病類似，包括出疹、發燒及血管炎症等。美國每年平均約三千名兒童確診川崎病，患者主要是五歲以下兒童，男童發病率較女童為高。



同時，英國首相約翰遜計劃逐步放寬防疫措施，並宣佈向海外入境人士，包括英國居民，實施十四日的隔離檢疫措施，並推出一個五級制的警示系統，宣佈國家正逐步由第四級降至第三級。英國昨日新增三千八百九十六宗確診，累計二十一萬多宗病例。



南韓疫情反彈，單日新增三十四宗病例，屬一個月以來最多，大部份與首爾梨泰院夜店有關。為此，首爾下令市內超過二千一百間夜間娛樂場所暫停營業。



