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新華社撰文否認武漢是疫源

2020-05-11 列印
■因應疫情，舒蘭市實施系列交通管制。
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　　新華社昨日發表文章，回應美國早前就疫情對中方的一系列指控，強調武漢首先報告疫情，但不等於是病毒源頭，而現有證據都表明，病毒並非人為製造，重申武漢病毒研究所不具備設計或製造病毒的能力，美國要求中國負責賠償，無任何法律依據。文章又指，中國從未操控世衛，台灣作為中國一部份，並非主權國家，無權加入世衛。

內地新增14染疫

　　內地單日新增十四宗確診病例，新增數字是三月十一日以來最高。新增的確診有十二宗屬本土個案，十一宗來自吉林舒蘭市，是早前一宗確診的關聯病例，一宗來自湖北，上海則有兩宗境外輸入病例，並無新增死亡人數。因應疫情，舒蘭市將風險等級由中風險調整為高風險，並實施系列交通管制，昨日開始舒蘭市方向的火車停運。

　　內地目前累計八萬二千九百○一宗確診，四千六百三十三人死亡。

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