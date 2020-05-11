新華社撰文否認武漢是疫源

內地新增14染疫
內地單日新增十四宗確診病例，新增數字是三月十一日以來最高。新增的確診有十二宗屬本土個案，十一宗來自吉林舒蘭市，是早前一宗確診的關聯病例，一宗來自湖北，上海則有兩宗境外輸入病例，並無新增死亡人數。因應疫情，舒蘭市將風險等級由中風險調整為高風險，並實施系列交通管制，昨日開始舒蘭市方向的火車停運。
內地目前累計八萬二千九百○一宗確診，四千六百三十三人死亡。
受反修例風波及疫情雙重打擊，依賴遊客的美食車，過去十多個月陷入慘淡經營狀況。疫情下，部份旺場暫停開放，十三架美食車今年首季僅錄得三十四萬元營業額，平均每架車單日不足三百元。有美食車經營者向政府提申請，...
2020-05-11
隨著內地疫情緩和，上海迪士尼樂園今日起重新開放，成為全球首個重啟的樂園。在恢復運營初期，樂園將實施一系列新措施，包括限制遊客數量，並取消花車巡遊等。但市民反應踴躍，今日的門票在上周五便售罄。 上海迪士尼樂園在恢復營運初期，將限量發售每日的門票。上周五早上八時，樂園在網上預售今日的門票，結果市民反應雀躍，三分鐘後門票隨即售罄。有網民留言指，「看來都憋壞了，一定要做好防護！ ！」、「公主們迫不及待回家啦」、「疫情結束後，恐怕要排隊十小時了」等。但亦有人表示，「這也不必吧，這麼急著去玩？人從眾的，排隊能把人排傻了」、「想得到天有多熱，現場有多擠」等。 疫情期間，樂園將實施...
2020-05-11
日本鹿兒島縣的櫻島火山前日再度噴發，是自去年十一月八日以來，再度發生超過四千米的火山噴發。當局表示，爆發導致六個航班取消，暫無人員傷亡及財產損失，但警告火山今後可能持續爆發，並產生小規模碎屑流。 據日...
2020-05-11
早前沉寂一時的新盤市場，在疫情緩和及「限聚令」放寬下，永泰旗下屯門OMA by the Sea隨即搶閘出擊。該項目首批推出108伙開放式至兩房戶，並以開放式及一房戶打頭陣，折實入場費388萬。 永泰地...
2020-05-09
港股「五窮月」開局急跌千點後反彈，全周仍累跌413點，日均交投未能破千億元。美股面對史上最差失業數據，上周五仍奮力升高。中美關係反覆加上內地兩會將至，市場人士預期，中美貿談為長期潛在風險，本周風險不大...
2020-05-11
新冠肺炎疫情在歐美尚未平息，C朗拿度仍有方法搵真銀。這名祖雲達斯射手周六和美國一家連鎖健身中心合作，教導大家如何在疫情期間居家鍛煉身體，更親自示範七個在家訓練動作。有網民立即跟隨做運動，坦言做起來絕不簡單。 C朗涉及的商業領域十分廣泛，自一七年開始便和美國連鎖健身中心Crunch Fitness合作，後者於馬德里開設新健身中心時，此子也親自到場講解自己的健身心得。這名三十五歲葡萄牙射手近日還跟Crunch Fitness再度攜手合作，推出一個名為新健身概念的計劃，教導大家如何在疫情期間居家健身。 健身七式考起網民 這個活動在周六正式展開，相關網站亦已運作，預計日後會...
2020-05-11
三星新一代QLED 8K電視系列終於抵港，兩大主力Q950TS及Q800T均配備二代8K量子處理器，影像升頻效果更佳，且支援最新8K AV1編碼，可以串流觀看《YouTube》8K影片，音效則加入全新...
2020-05-11
鍾欣潼（阿嬌）與賴弘國日前驚爆結束14個月婚姻，震驚全城！昨日是一年一度的母親節，圈中人紛在網上分享過節點滴，齊齊歌頌母愛偉大！阿嬌在社交網站發文，封為人母者做「女神」，祝福「女神」們母親節快樂，但未...
2020-05-11
香港人全力抗疫，持續出現好消息。昨天是連續第二十一日沒有本地感染病例，只要再多七天仍是本地零確診，便達至醫學要求連續二十八日的成功抗疫指標。大家要再接再勵，不要鬆懈，即使外出運動健身，也要保持人際距離，並維持個人衞生。 疫情緩和，康文署今日起重開室內康樂設施，租場情況踴躍，如市區有空調的羽毛球場區，近九成爆滿，原因不難明白，因為公共運動場地一向供不應求，加上市民減少外出多時，在家中缺少運動，自然想在疫情稍退下，郁動身體，恢復動感生活。亦有不少市民笑言，連續三個多月宅在家中，多吃少動，人都肥了，現在政府放寬限聚令，又解封部份場所，多了人往公共運動場或私人健身中心，實屬正常。 ...
2020-05-11
史卓豐於上周六賽事搏失「量化歡騰」和「疾風勁草」，未能贏得頭馬，不過周三移師跑馬地夜戰，他已卜滿九匹座騎兼不乏實力馬，當有望爭取到好成績。賽前論戰，史透露對「中華威威」和「興惑」的爭勝機會，最感樂觀。...
2020-05-11