  • 2020年5月11日 星期一
  • 32º
  • 67%
熱門： 海洋公園學生記者鄺俊宇天文台旺角

日報新聞 > 港聞

樂善堂「學校起動」 經濟支援基層童

2020-05-11 列印
■「學校起動」計劃七十六間中學，及樂善堂轄屬十七間中學、小學及幼稚園，在復課日開始為有家庭財政困難之學生提供緊急經濟援助。
Previous Next

　　疫情影響市民生計，為免基層學生因家庭經濟轉差，而嚴重影響到生活和學習，九龍樂善堂與夥伴機構「學校起動」計劃、港大社會科學學院聯合推出「We Share！ We Can！ 轉贈愛計劃」，透過善長捐款，以零行政費提供五千元至一萬元的經濟支援，予有財政困難學生家庭。

　　計劃涵蓋九十三所學校，包括「學校起動」計劃七十六間中學，及樂善堂轄屬十七間中學、小學及幼稚園，在五月二十七日的復課日開始，為有家庭財政困難之學生提供一次性緊急經濟援助，個案將由學校校長或班主任推薦。同時，受惠學生將以感謝卡及畫作等回饋對善長心意。　　

　　樂善堂主席陳李玉佩捐贈五十萬元支持，樂善堂常務總理會亦以配對形式捐出五十萬元，共一百萬元作種子基金。與此同時，計劃獲會德豐地產主席梁志堅捐出十萬元以示支持。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd