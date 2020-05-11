﻿大聯盟籌集培訓實習職位﻿ ﻿梁振英：曾示威青年亦會幫﻿

由前特首董建華和梁振英擔任總召集人的「香港再出發大聯盟」早前正式成立，梁振英昨強調大聯盟其中一個重點，是協助年輕人就業，大聯盟正與過千名共同發起人商討，提供培訓、三至六個月實習職位等，預料一個月後公佈總數等細節，他指曾參加示威遊行的青年人都會幫助。



梁振英昨出席一電視節目表示，本港陷入社會、經濟及民生困局，因此大聯盟共同發起人涵蓋經濟、文化及宗教層面等多方面，當中包括不同年齡層、行業等，期望共同找出方法，解決香港現時的困局再出發。



他指很多青年人未意識到經濟衰退的嚴重性，不希望數以萬計青年人畢業後，因找不到工作而游手好閒，如畢業首年都找不到工作，至第二年會很難跟新一年畢業生競爭。



大聯盟已開始先了解各級履歷的人士要求，願意做甚麼工作等，之後再與各界別的共同發起人配對，望一個月內公佈詳情。他強調大聯盟不論政治立場，所有年輕人都幫，只要願意接受幫助即可，曾參加示威遊行都會幫。



梁振英認為要有好的法治環境，才可重振經濟。他批評，社會上有人鼓吹面對法律不公義時，就毋須遵守，他認為這樣會嚇怕很多商人或投資者，大聯盟會向年輕人宣傳法治精神，希望他們不要誤信歪理，破壞店舖。大聯盟成員在經濟及法治等重大問題上看法一致，大家都反對「攬炒」。



被問到香港要再出發，應否建議當局先處理修例風波以來對政府的不滿，梁振英指大聯盟不能代政府工作，「結只能一個個地解，機會一個個掌握。青年對社會有不滿的話，大家都一定要有守法行為。」他說過了大半年，年輕人使用暴力方法，得到的就是八千青年被捕。至於會否再競逐特首，梁振英簡單回應：「無」。



