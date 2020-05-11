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32.4度最熱母親節 中年漢行山中暑

2020-05-11 列印
　　天文台昨日錄得攝氏三十二點四度，為今年最高氣溫，亦是六十二年來最熱的母親節。昨日天文台發出今年首個酷熱天氣警告下，沙頭角、清水灣及蒲台島等發生多宗行山人士中暑及不適事件。其中昨午二時許，一名年約五十歲姓杜男子，與三男三女友人到沙頭角坳背嶺行山。據悉，一行人欲登上百餘米的山頂期間，事主難抵炎熱天氣，疑中暑不適暈倒，倒地時跌傷手部流血，友人見狀報警。警方及消防接報，救援人員趕抵，由於山路崎嶇，召政府飛行服務隊直升機到場，將事主吊上直升機送院，搶救後情況危殆。

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