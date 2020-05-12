﻿疫情打擊零收入 百億擴建泡湯 下月乾塘瀕倒閉 海洋公園求54億續命

連續四年錄得虧損的海洋公園，今年初公佈尋求一百零六億元發展兼救亡大計，但在立法會財委會遭議員質疑可行性，過去三個月園方受疫情打擊而關閉，其間零遊客、零收入，再勁蝕七億元，逼使政府變陣，推倒原先的百億元計劃，改為向立法會申請約五十四億元，協助公園償還借貸和營運一年，為公園吊命。商經局局長邱騰華坦言，若該筆款項不獲通過，公園或在六月面臨倒閉的命運。



政府推倒海洋公園一月初提出投資一百億元建七個新園區的大計，改為建議向立法會申請撥款五十四億元，一方面助公園還債，二是資助公園營運一年。商經局局長邱騰華解釋改變原因，是百億大計公佈後兩周之後，本地爆發新冠疫情，令人始料不及，海洋公園關閉三個多月至今，全球旅遊生態已經改變，預計旅客短時間內不會重來。



他期望財委會下月前能夠通過撥款，讓公園營運下去。海洋公園過往都是向政府借貸，今次是公園成立四十三年來，首次申請撥款救亡；若撥款不獲通過，園方一旦清盤，約五十億元政府貸款就要撇帳，另三十多億元商業貸款須作破產處理。被記者問及公園管理層是否需要為公園營運負責，邱回應說，須交由公園內部自行審視，但政府日後會增加參與公園的管理。



園方每月開支1.4億



海洋公園主席孔令成說，園方每月開支約一億四千萬元，過去三個月關閉少收五億元，即現金流合共減少七億元。副主席劉鳴煒不希望裁員，但會盡量控制成本，並透露工程延遲並超支的水上樂園，將年底前落成。



立會周五審議撥款



立法會財委會本周五審議海洋公園撥款，排在該議程前的有創新及科技基金和人手增聘撥款申請。旅遊界議員姚思榮說，海洋公園曾對香港的旅遊業、經濟作出不少貢獻，現時面臨經營危機，希望政府做好解說工作，令更多議員支持有關撥款。他個人持審慎樂觀態度，坦言在一兩次會議中，未必可以通過撥款。



民主黨主席胡志偉認為，海洋公園是服務香港人的公園，不希望政府將公園變成旅遊景點概念，否則將萬劫不復，每隔數年就大興土木，不斷借貸。對於是否支持撥款，他說要視乎政府的回應，不排除會反對撥款。議會陣線立法會議員毛孟靜斥政府現在才要求撥款，形同勒索，又指公園過去每年虧蝕金額不斷增加，卻沒有管理層因而要下台，她質疑政府未有監管園方的商業借貸，要求政府將撥款分拆，逐筆提交立法會財委會審批。



