﻿粵港澳擬互免檢疫來往﻿﻿ 料本月內可訂定計劃﻿

港府自二月八日起要求內地抵港人士強制檢疫十四日，措施有效期直至下月七日。特首林鄭月娥透露，隨着疫情減退，廣東、香港、澳門三地政府正磋商，豁免三地居民免檢疫來往三地，預料計劃本月內訂定。有旅遊業界代表對措施表示歡迎，又透露正為恢復內地團作準備。



林鄭接受《大公報》專訪時表示，粵港澳三地政府正磋商，允許三地居民免檢疫來往三地，但有所限制，初步構思要求符合特定跨境目的，亦要完成病毒核酸檢測，證明沒有受感染，期望本月內訂出計劃。



此外，她指跨境學童分散在深圳不同地方，若只開放深圳灣口岸，學童上學會有困難，因此要待所有口岸正常運作，才可處理該問題。



林鄭批評，有議員形容讓內地設廠港商及跨境學生豁免檢疫是「引狼入室」，但同時要求政府接載滯留巴基斯坦、摩洛哥等地的港人回港，認為這是雙重標準，騎劫抗疫，對此非常反感。



她表示，疫情爆發至今，反對派不斷用「封關」問題做文章，鼓吹不讓內地人入境，但二月八日至今，當局向內地抵港人士發出十萬張檢疫令，其中沒人確診，而向外國抵港人士發出約七萬張檢疫令中，則有四百人受感染。



另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，若深圳等地疫情沒大幅反彈，放寬措施合理且安全，又建議港府，可參考內地及澳門政府，使用包含檢測報告的手機程式健康碼，以代替健康證明。



旅行社下月復辦內地團



旅遊業促進會總幹事崔定邦歡迎措施，透露業界開始為恢復內地團作準備。縱橫遊常務董事袁振寧指，下月二十至三十日，逍遙遊共有五個北京及上海的五天團，上海團約九百元、北京團約一千七百元，暫有一百一十人報名，但因屆時航班不多，暫無增加團數的計劃。



