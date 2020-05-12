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母親節酒家生意回升八成

2020-05-12 列印
　　港府放寬限聚令和限業令，食肆有救。餐飲聯業協會會長黃家和表示，飲食業界在周日母親節的整體生意額為二億八千萬元，較去年三億五千萬元減少兩成。他在一個電台節目說，當日商場人頭湧湧，部份商場有示威活動，難免有一些影響，但餐飲業整體生意尚算非常理想，尤其中式酒樓的生意上升七至八成。不過，食肆亦受限聚令規管，例如一張枱只可坐八人，枱與枱之間亦有一點五米距離，黃說整體食肆的枱數減少了一成以上。

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