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美股中段跌143點

2020-05-12 列印
　　美國股市本周首個交易日，杜指開市下跌，中段報二四一八七點，跌一百四十三點；納指則報九一六四點，升四十二點。滙控美國預託證券價格見三十九點二六港元，跌零點七九港元；騰訊則見四百三十三點一八港元，跌一點八二港元。

  紐約期金報每盎司一千六百九十七點八美元，跌十六點一美元；紐約期油則報每桶二十四點五九美元，跌零點一五美元。
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