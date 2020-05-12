強烈熱帶風暴周六逼近本港800公里

天文台指，昨日正午十二時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約一千多公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約十公里，移向菲律賓中部一帶；預料這股熱帶低氣壓將於本周六升級為強烈熱帶風暴，並於當日早上逼近本港八百公里範圍。
此外，天文台昨午一時三十分發出酷熱天氣警告，是連續兩日發出該警告，並於下午三時許錄得三十三點五度，再創今年新高。
連續四年錄得虧損的海洋公園，今年初公佈尋求一百零六億元發展兼救亡大計，但在立法會財委會遭議員質疑可行性，過去三個月園方受疫情打擊而關閉，其間零遊客、零收入，再勁蝕七億元，逼使政府變陣，推倒原先的百億元...
2020-05-12
近日全球為新冠疫情而鬧哄哄，而日前德國《明鏡》周刊指，國家主席習近平向世界衞生組織總幹事譚德塞施壓，以延遲宣佈新冠肺炎會人傳人的報道。而世衞組織已發聲明，否認有關報道，而中國外交部指，希望有關媒體恪守...
2020-05-12
南韓「N號房」影片事件令全球憤怒，更創下南韓青瓦台問政平台上的請願數最高值。 案件日前有新進展。警方拘捕一名二十四歲男子，據當地傳媒指，被捕人是「N號房」創始人「god god」。而創始人「god g...
2020-05-12
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯首席高級營業經理張瑋津表示，元朗尚悅8座低層F室，面積354方呎，兩房間隔，原先叫價500萬，目前減價至495萬沽出，呎價13983元，據悉，原業主於12年11月以約325.9萬購入，轉手帳面獲利約169.1萬，升值約51.9%。 濱景花園減至830萬沽 世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田濱景花園1座高層F室，面積546方呎，望內園景，原叫價890元，累減至830萬沽出，呎價15201元，屬市價水平。據了解，原業主於14年以563萬購入，帳面獲利267萬，升值47%。 香港置業營業經理張智麟表示，荔枝角美孚新邨百老滙...
2020-05-12
市場憂慮出現第二波疫情，再次損害經濟，拖累美股早段跌逾200點。在大型科技股造好帶動下，杜指跌幅收窄，納指和標指更先後轉跌為升。杜指中段報24267點，跌64點，早段最多曾挫261點，低見24070點...
2020-05-12
本港疫情放緩漸現曙光，康文署轄下的羽毛球場等室內設施昨正式重開，發燒友紛紛入場打波掀熱潮，公眾游泳池也預定下周四營業，惟籃球、足球、排球的設施仍封閉欠回歸之期，籃足排愛好者或許仍須苦候一段時間！ 康文...
2020-05-12
黃金有價，原來還是促進澳洲近代經濟發展的要素之一，話說十九世紀維多利亞州發現金礦，孕育出疏芬山（Sovereign Hill）這個淘金名鎮，現時鎮內便重現一條淘金村，讓訪客體驗當年的淘金激情。 十九世...
2020-05-12
與女友張寶兒拍拖三年的袁偉豪昨日踏入39歲，兩人感情穩定早已傳出好事近，他們昨日更被爆聯名豪擲6,568萬元，買入清水灣豪宅連私人花園特色戶築愛巢，將與老友周柏豪做鄰居！張寶兒和袁偉豪坦承投資買樓，並...
2020-05-12
街頭藝人表演，是城市的文化風景，為沉悶的城市生活添加姿彩，怎知多年以來，一批所謂「大媽」的女歌者，進駐公園，嗌破喉嚨，狂歌熱舞，又以性感打扮示人，搔首弄姿，誘惑長者，索取金錢打賞，不但造成嚴重噪音問題，更引起公共空間的視覺污染，神憎鬼厭。問題持續多年，康文署終於出手，對公園內的違法歌舞表演加重刑罰，這項措施如果收效，應擴展至其他公共地方。 大媽在公園內表演歌舞，收取報酬，背後涉集團式經營，長者情迷其中，被挑逗在公眾地方作出不雅動作，更被榨取金錢，惹起社會關注。大媽表演時聲浪擾民，各界均要求當局加大打擊的力度。 康文署建議修訂《遊樂場地規例》，禁止未經批准人士在公園作歌舞表演...
2020-05-12
騎師莫雷拉上周六連中三元，並成為騎師王，挽回上周三交白卷的頹勢，明晚跑馬地夜賽，他照例騎足九場，且普遍實力不弱，莫雷拉坦言希望乘勝追擊，繼續爭取頭馬，其中以「高瞻遠囑」和「醒目勇駒」最具爭勝機會。 摩廐「高瞻遠囑」於今季踏入四歲大熟期，先後取得三勝三位，尤其是前仗在田草二千米更大勝對手六馬位而回，明晚再夥拍出戰谷草千八米，莫雷拉說：「我上周便重新策騎『高贍遠囑』快跳，感覺上馬兒走勢輕鬆，顯然在練馬師大摩悉心部署下，馬兒維持良好狀態，雖然上場牠初跑三班賽落敗，但查實所負不遠，所造時間亦及格，演出水準尚算不差，如今縮程出賽，亦屬其射程範圍，且只負一二一磅，臨場跑出水準，將具機會...
2020-05-12