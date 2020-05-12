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強烈熱帶風暴周六逼近本港800公里

2020-05-12 列印
■強烈熱帶風暴移動路徑。
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　　踏入夏季，本港剛經歷半世紀來最炎熱的母親節後，本周六或有風暴逼近。天文台預測，一股強烈熱帶風暴或於本周六逼近本港八百公里範圍，料與香港保持一段距離，當天的影響不大。

　　天文台指，昨日正午十二時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約一千多公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約十公里，移向菲律賓中部一帶；預料這股熱帶低氣壓將於本周六升級為強烈熱帶風暴，並於當日早上逼近本港八百公里範圍。

　　此外，天文台昨午一時三十分發出酷熱天氣警告，是連續兩日發出該警告，並於下午三時許錄得三十三點五度，再創今年新高。

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