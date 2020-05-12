梁家榮向被港台冒犯者致歉

立法會資訊科技及廣播事務委員會昨討論香港電台的管治問題，建制派議員不滿港台節目收到大量投訴，但沒有編採人員受到懲處，批評政府輕輕帶過。港台節目《左右紅藍綠》其中一集被通訊事務管理局裁定偏頗，廣播處長梁家榮表示，已對相關編採人員作出處理，並向感到被冒犯的人致歉。



梁家榮強調會即時嚴肅跟進，包括將節目下架、與相關人員檢討等，但相關員工的處理則因私隱問題，不便透露。而港台英文節目《The Pulse》視像訪問世界衞生組織助理總幹事，其中一條問題問會否重新考慮台灣的會員資格，被批有違「一國兩制」原則。梁家榮指會深切反省；商務及經濟發展局局長邱騰華表示，明白很多市民喜愛港台節目，但面對投訴亦必須處理，不能無視，否則是不尊重機制。



