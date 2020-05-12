蕭源與兩前主考洩試題串謀公職人員失當罪成

現代教育前中文科補習名師蕭源於二○一六至二○一七年間，涉嫌透過手機與當時任監考員的妻子蔡怡，和考評局兩名前口試主考員，接收中學文憑考試保密試題和評分準則等。除蔡怡被裁定罪名不成立外，裁判官裁定蕭源和其餘兩人，共兩項串謀公職人員行為失當罪成立。



水佳麗裁判官指出，儘管沒有證據顯示被告的行為對應屆考生構成不公，但足以構成「感知上的不公平」，批評眾人行為嚴重打擊文憑試考試制度的公正性，監禁式的處罰無可避免。案件押後到本月二十五日索取各人的背景報告後量刑，蕭源和兩名前考官還柙候懲。



就第一項控罪指，蕭源於二○一六年三月串謀第二被告張國權，接收對方擔任主考官的口試試題。水佳麗裁判官指，儘管張國權以獨立營辦商身份獲聘用為中文科口試主考官，而且考評局並非官方政府機構；但由於考評局所舉辦的文憑試涉及巨大公眾利益，故當局具有相當的公權力，而且決定崗位是否公職，是取決於其功能而非身份。雖然沒有證據顯示張犯案動機為何，但張作為主考官，是清楚自己的行為會影響考試公平性，儘管沒有證據反映洩密試題對應屆考生構成任何不公，但已構成「感知上的不公平」。



時任監考員妻脫罪



就第二項控罪，蕭源涉嫌翌年三月串謀第三被告吳宏樑，接收他應屆口試評分準則。兩人並不爭議有洩密，吳犯案目的為幫助朋友，但友情並非開脫原因。何況身為補習天皇的蕭源理應知行為牽涉觸犯法例。



至於蕭源妻子蔡怡，被指監考中文寫作能力評核期間在廁所內向丈夫透露題目內容，則被裁定一項公職人員行為失當罪不成立。水官認為，蔡怡並沒有被聘用為主考員，極其量只能監考後賺取車馬費，儘管她寫作卷開考後半小時犯案，但相對其崗位，不牽涉濫用公權力。



教育局發言人表示，教師如涉及違法行為，會根據《教育條例》嚴肅跟進，審議教師有否涉及失德的行為和檢討其教師註冊資格。有關教師的註冊資格一經取消，將不得在學校（包括補習學校）任教。



