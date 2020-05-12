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「保就業」月底起可申工資補貼

2020-05-12 列印
　　政府今日公佈「保就業計劃」詳情，《星島日報》接獲消息指，僱主可於五月最後一周起提交申請，申請期暫定為兩周，期望六月底前發放首批補貼金額。同時，企業可選擇經由網上提交資料，且屆時毋須提交大量證明文件。

料六月底發放首批補貼

　　《星島日報》接獲消息指，「保就業」的申請與「零售業資助計劃」安排相近，將交由創新辦專責團隊執行，並已於早前透過報價形式，委聘其中一家「四大」會計師事務所審核申請資料，以加快審批進度。當局今日公佈詳情後，會於下周宣佈申請方法，並於本月最後一周開始，接受首階段六至八月的工資補貼申請，申請期暫定為兩周，期望六月底前可發放首批補貼。

　　港府早前於第二輪「防疫抗疫基金」中，推出達八百一十億元的「保就業」計劃，分兩階段為僱主提供半年工資補貼，每名員工補貼上限為九千元。

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