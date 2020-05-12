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日報新聞 > 港聞

南韓新增35宗確診

2020-05-12 列印
　　新冠肺炎持續在全球肆虐，截至昨中午止，全球確診病例超過四百一十八萬宗，有逾二十八萬三千人死亡。南韓本周日新增三十五宗確診病例，是上月九日以來最多，累計有近一萬一千宗確診，二百五十六人死亡。

　　全球疫情最嚴重的美國，有媒體報引述消息報道指，副總統彭斯的新聞秘書米勒確診新冠肺炎，彭斯為慎重起見改在家中工作。其後有線新聞網絡引述彭斯發言人奧馬利澄清，彭斯沒有自我隔離，當地周一會返回白宮，繼續遵循醫護人員的建議。

　　美國新增確診病例逾一萬八千宗，累計確診逾一百三十六萬宗，八萬多人死亡。

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