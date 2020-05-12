  • 2020年5月12日 星期二
  • 30º
  • 73%
熱門： 屯門大媽保就業鄧炳強林鄭月娥賴弘國

日報新聞 > 港聞

武漢解封後再爆疫情

2020-05-12 列印
　　內地最先爆發新冠肺炎疫情的武漢，上月初結束長達七十六日的「封城」解封後，事隔一個月，再爆發社區感染，過去一日再新增五宗確診個案。

一日新增17宗 半月來新高

        內地過去一日新增十七宗新冠肺炎確診個案，數字是自上月二十八日以來最高。十七宗病例中，十宗屬本土，七宗是輸入個案，包括五宗來自湖北省武漢市，患者為四女一男，均住在東西湖區長青街三民小區；而來自吉林、遼寧及黑龍江各一宗，無新增死亡病例。內地累計確診病例八萬二千幾宗，四千六百多人死亡，七萬八千多人康復。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd