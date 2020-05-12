﻿人氣健康食品 低至二四折換購

健康比任何東西更值得投資！今期《頭條日報》推出Caleb's健康食品換購活動，包括有助暢便的印度洋車前子、護眼必備青海野生黑杞子及具消炎護膚功效的有機冷榨椰子油，全為保健養生之選，高質有功效，低至二四折換購，值得入手！



印度洋車前子含豐富天然膳食纖維，一方面幫助刺激腸道蠕動，軟化宿便，另一方面可增加飽足感，減少糖份及脂肪吸收，每日餐前加入冷水或暖水、果汁、牛奶、蜂蜜等飲用，就可以輕鬆潤腸暢便，是便秘及減肥瘦身人士的恩物！青海野生黑杞子比藍莓含更高花青素，護眼、抗氧化功效更勝一籌！平日經常要使用電腦及手機，又或工作讀書用神、需要捱夜人士，每天直接食、沖水泡茶飲或製成果汁飲用，便可為雙眼保健，非常方便！有機冷榨椰子油含豐富月桂酸，有助消毒殺菌，外塗可以紓緩皮膚痕癢及強化皮膚組織，直接食用能幫助燒脂及醒腦，亦可以油拔法漱口排毒，強化牙肉及紓緩口腔不適，用途多多！三款食品折後由八十八蚊至一百二十八蚊，靚貨靚價，要買趁手！即Scan QR code攞電子印花及睇換購詳情啦！