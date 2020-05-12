母親節示威衝突拘230人 鄺俊宇獲釋否認擲樽

反修例風波未有在新冠疫情下停止，前晚旺角一帶大批示威者在多處縱火堵路，與防暴警爆發激烈衝突，警方行動持續至凌晨結束，行動中共拘捕約二百三十人，以及共向十九名涉違反限聚令人士發出罰款告票。一度被警方帶走的鄺俊宇昨晚出院，他否認事發時擲水樽，又稱已拒絕保釋，暫獲無條件釋放。



前日母親節，網民號召在全港多個大型商場「和你唱」，示威活動由下午在尖沙咀、旺角、觀塘、金鐘、太古城等多區約十個大型商場聚集唱歌及叫口號，防暴警到場驅散，有人向防暴警員掟水樽，警員一度使用胡椒球槍，多人被捕及帶走，其中在尖沙咀海港城商場更帶走兩名未成年學生記者。



至晚上，示威者在旺角山東街、豉油街及西洋菜南街縱火堵路。警方指示威者違反「限聚令」，防暴警員一度舉藍旗警告及再度施放胡椒噴劑驅散，多人被制服帶走，亦有大批記者被截停調查。



警方表示，前晚約十時四十分，警方發現多人在山東街及彌敦道交界聚集，警員多次警告現場人士離開。其間，有人擲出水樽，警員隨即拘捕兩名青年；在場的立法會議員鄺俊宇與警方理論，其間再有人向警員擲水樽，警以涉嫌公眾地方行為不檢拘捕鄺。鄺被警員壓在地上，他事後報稱不適，被送往伊利沙伯醫院治理。



鄺俊宇昨晚出院，他否認事發時有擲水樽，又稱已拒絕保釋，暫獲無條件釋放。



警方表示，截至昨午十二時，警方在全港各區共拘捕約二百三十人，年齡介乎十二歲至六十五歲，涉及罪名包括非法集結、藏有工具可作非法用途、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產、藏有攻擊性武器、藏毒、公眾地方行為不檢、阻礙警務人員執行職務、襲擊警務人員及未能出示身份證明文件等。



此外，警方共向十九名違反「限聚令」人士發出二千元定額罰款通知書。